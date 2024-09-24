Индийская исполнительница, первой в мире сыгравшая Баха и Моцарта на ситаре, выступит в Челябинске

Индийская исполнительница, виртуозно владеющая древним инструментом, выступит на XI Международном фестивале «Джаз на большом органе».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, XI Международный фестиваль «Джаз на большом органе» пройдет в Челябинске с 25 по 28 сентября.

Этот музыкальный форум, зародившийся в 2004 году, позволяет органу проявить весь его потенциал и универсальность, стирая границы музыкальных жанров.

В этом году фестиваль откроют исполнители-виртуозы из Челябинска, Красноярска и Екатеринбурга. 25 сентября на сцене Зала органной и камерной музыки «Родина» с праздничным концертом выступят органист Андрей Бардин, народный артист России и главный органист Челябинска Владимир Хомяков, саксофонист Игорь Паращук и тромбонист Виталий Владимиров. Музыканты представят яркую джазовую программу.

На следующий день, 26 сентября, слушателей ждет знакомство с исполнительницей из Индии Субшри Джанардан. Она известна тем, что оказалась первой в мировой практике, кто исполнил на ситаре произведения Вивальди, Моцарта и Баха. Этот инструмент появился в Индии в XIII веке, а изображения его прародителя – древнего струнного щипкового инструмента – можно увидеть на древних барельефах II – III веков нашей эры.

Вместе с Субшри Джанардан в этот день на сцену поднимутся Екатерина Мельникова (орган, Москва), Сергей Шитов (кларнет, Москва), Вячеслав Золотовский (орган, Нижний Новгород), Алла Туровская (вокал, Санкт-Петербург) и Андрей Горбунов (перкуссия, Санкт-Петербург).

27 сентября на сцену поднимется Антон Котиков (Москва), который познакомит слушателей с удивительным звучанием сразу трех инструментов: дудук, саксофон, флейта. Кроме него, для зрителей также выступят Мария Моисеева (орган, Москва), Мария Кулакова (арфа, Москва), Владимир Нестеренко (орган, Москва), Станислав Должков (саксофон, Москва), Илья Зырянов (гитара, Москва).

28 сентября гала-концерт, который объединит всех участников джазового фестиваля на одной сцене.

Челябинск, Виктор Елисеев

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