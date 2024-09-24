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Вторник, 24 сентября 2024, 10:22 мск

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Челябинские депутаты выбрали руководство гордумы

Челябинская городская дума выбрала нового руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем Челябинской городской думы избран Сергей Буяков, избранный в составе списка партии «Единая Россия».

Такое решение парламентарии приняли сегодня, 24 сентября, в ходе первого заседания – за кандидатуру Буякова проголосовали 35 депутатов, против не высказался никто, не было и воздержавшихся.

Кроме того, городская дума избрала двух заместителей председателя. Ими стали Кирилл Матвеев и Иван Горнов, также представляющие «Единую Россию».

Челябинск, Виктор Елисеев

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