Челябинские депутаты выбрали руководство гордумы

Челябинская городская дума выбрала нового руководителя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем Челябинской городской думы избран Сергей Буяков, избранный в составе списка партии «Единая Россия».
Такое решение парламентарии приняли сегодня, 24 сентября, в ходе первого заседания – за кандидатуру Буякова проголосовали 35 депутатов, против не высказался никто, не было и воздержавшихся.
Кроме того, городская дума избрала двух заместителей председателя. Ими стали Кирилл Матвеев и Иван Горнов, также представляющие «Единую Россию».
Челябинск, Виктор Елисеев
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