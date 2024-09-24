Мэр Челябинска ушла в отставку. Гордума утвердила и.о. главы города

Челябинская городская дума утвердила отставку мэра Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение Челябинская городская дума приняла сегодня, 24 сентября, в рамках своего первого заседания.

Напомним, заявление об отставке Наталья Котова написала после того, как губернатор Алексей Текслер назначил ее своим представителем в Совете Федерации.

Временно исполняющим обязанности градоначальника гордума утвердила вице-мэра Александра Астахова, курировавшего до этого коммунальное хозяйство Челябинска.

Напомним, еще в августе глава региона направил в Москву список предлагаемых кандидатур на пост главы областного центра. В него включили вице-губернаторов Станислава Мошарова и Андрея Фалейчика, председателя региональной Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина, главу Сосновского района Евгения Ваганова и депутата Законодательного собрания Сергея Буякова. Последний из списка претендентов выбыл, получив пост спикера Челябинской городской думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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