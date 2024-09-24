Дело о массовом отравлении в уральском поселке направили в суд

Дело замглавы южноуральского села, обвиняемой в халатности, направили в суд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, перед судом предстанет заместитель главы Краснинского сельского поселения Верхнеуральского района.
Уголовное дело о халатности было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, инциденту предшествовала авария на сетях центрального водоснабжения, из-за которой с 13 по 15 февраля 2024 года в поселке Смирновский Верхнеуральского района не было питьевой воды.
Чиновница, временно исполнявшая в то время обязанности главы села, отправила автомобиль добровольной пожарной команды для подвоза воды в пострадавший от аварии поселок. При этом жители ждали подвоза питьевой воды, хотя цистерна пожарной машины не была предназначена для транспортировки питьевой воды.
В результате после употребления привезенной воды в пищу 8 жителей Смирновского получили пищевое отравление. Кроме того, погибли семь коров.
Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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