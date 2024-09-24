В южноуральском ЗАТО фасад многоэтажки рухнул от порыва ветра

В Озерске обшивка, украшавшая фасад, отвалилась из-за порыва ветра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в микрорайоне Заозерный, расположенный на территории Озерска. Об этом глава города Сергей Гергенрейдер рассказал в своем телеграм-канале.

«Много шума наделал в выходные дом №12 в Заозерном. Фасадные панели там и так были не в лучшем состоянии, а тут и вовсе не выдержали ветра и просто отвалились», – сообщил чиновник.

По словам мэра, сегодня на доме начали ремонтные работы. Проезд в месте обрушения огородили сигнальной лентой, чтобы не создавать угрозу людям и транспорту. «Скоро сюда подгонят вышку и демонтируют аварийные конструкции: пока это делать небезопасно из-за ветра. Куда не дотянутся – управляющая компания наймет высотников, так что работа в разгаре», – пишет глава города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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