Уральские металлурги избавляются от лишних дымовых труб

В Магнитке начали демонтаж поглотительных систем сероулавливающих установок, ставших излишними после модернизации аглопроизводства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках экологической программы ММК в агломерационном цехе предприятия начался демонтаж первой и второй поглотительных систем сероулавливающих установок (СУУ) одной из трех аглофабрик комбината.

Агломерационное производство ММК – важнейшее из начальных звеньев в производственной цепочке комбината – с начала 2000-х годов проходит глубокую и последовательную модернизацию. Главные задачи – усовершенствовать технологию получения агломерата и максимально снизить вредные выбросы в атмосферу, тем самым улучшая экологические показатели в городе.

Сероулавливающие установки аглофабрики №3 были введены в 1960-х годах. В 2000 году здесь началась замена газоходов чистого газа и стволов дымовых труб. В 2022-2023 годах прошла глобальная реконструкция сероулавливающих установок: отремонтировали металлоконструкции с заменой дымовых труб, поглотительные системы с третьей по восьмую с каплеуловителями, реконструировали соединительный газоход от аглофабрики до установок.

«Сейчас степень улавливания диоксида серы на поглотительных системах за счет орошения раствором известкового молока составляет более 95%, что соответствует наилучшим доступным технологиям», – говорит ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ММК Анатолий Скороходов.

Одновременно в мае 2023 года ММК завершил реконструкцию четырех агломашин аглофабрики №3. Благодаря этому весь аглогаз стал забираться с запасом на поглотительные системы СУУ-3. В работе задействовано пять систем из восьми (одна – в резерве). Таким образом, поглотительные системы №1 и №2 оказались не востребованы, как и дымовые трубы.

Демонтаж систем СУУ начался с обрушения (направленным взрывом) центробежных каплеуловителей дымовых труб. Следующий этап – ручной демонтаж дымовой трубы высотой 115 метров. Демонтируемые участки будут сбрасываться на нулевую отметку через внутреннее сечение ствола самой трубы. Поэтому разлет фрагментов будет минимальным. «Сочетание направленного взрыва и ручного демонтажа позволит нам значительно сократить трудозатраты», – пояснил начальник участка сероулавливающих установок аглоцеха Руслан Идрисов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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