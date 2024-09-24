Суд прекратил рассмотрение претензий собственников изымаемых под метротрам в Челябинске участков

Собственники двух изымаемых под метротрам участков отказались от своих претензий после уступок подконтрольной правительству Южного Урала структуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области прекратил рассмотрение исков с требованием отменить распоряжение регионального правительства об изъятии земельных участков в рамках работ по строительству челябинского метротрама.

Напомним, о принудительном изъятии земель региональные власти заявили в декабре прошлого года. Владельцам пообещали компенсацию. Однако собственники нескольких территорий, расположенных в центре города, отдавать землю отказались и обратились в суд.

Однако в ходе весенних заседаний стало известно, что истцы могут отказаться от претензий – в случае, если площадь изымаемых земель будет уменьшена. В июле АО «Челябинский метротрамвай» (100% акций принадлежат региональному правительству).

Речь идет о двух земельных участках. Первый (площадью 5,4 тысячи квадратных метров) расположен на улице Воровского – в самом центре Челябинска, буквально в нескольких десятках метров от площади Революции, в квадрате между арбитражным судом и управлением МВД по городу. Многие годы здесь действует огороженная автомобильная стоянка.

До августа 2023 года участком владело ООО «Южно-Уральский реабилитационный центр», возглавляемое Рашидом Малаховым – компаньоном депутата Государственной думы Олега Колесникова. Почему он вдруг решил избавиться от прибыльной территории за несколько месяцев до объявления об изъятии, не уточнялось. Участок перешел заместителю директора детского благотворительного фонда «Андрюша» имени Андрея Жаботинского Виталии Червоновой.

Первоначально адвокат бизнесвумен настаивала на полном исключении участка из распоряжения губернатора. Однако после внесения изменений в документацию по планировке территории позиция предпринимательницы изменилась. И в сентябре текущего года ее представитель подал в суд заявление об отказе от иска.

Второй спорный участок площадью 14,8 тысячи квадратных метров располагается на улице Каслинской. Собственником его является «Научно-исследовательский институт пигментных материалов» (генеральный директор Валерий Уденко, компания принадлежит бизнесменам Агафоновым из Санкт-Петербурга). Помещения, расположенные здесь, ранее бывшие производственными помещениями НИИ, в настоящее время сданы в аренду.

Протест компании вызвало то, что, по ранее представленному проекту, под строительство метротрама планировалось занять территории, где проходит кабельная канализация, а также проезд на площади НИИ.

После корректировки изымаемая площадь участка была уменьшена, и проезд к арендуемым зданиям и помещениям остался свободным. Так что компания также заявила об отказе от претензий.

В итоге арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по обоим делам. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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