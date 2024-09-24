Третья школа в Челябинске отправлена на карантин

Образовательный центр, расположенный в Калининском районе Челябинска, отправили на дистант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 25 сентября учащиеся образовательного центра №7, расположенного в Калининском районе областного центра, переведены на дистанционное обучение. Противоэпидемические мероприятия продлятся до 4 октября.

Напомним, это уже третья школа в Челябинске, отправленная на карантин. На минувшей неделе на дистант ушли школы №105 и №121 в Советском районе Челябинска.

Между тем, сегодня, 24 сентября, на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовано предписание главного санитарного врача региона «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения внебольничной пневмонии на территории Челябинской области».

Согласно документу, дополнительные мероприятия вводятся «в связи с регистрацией очередного подъема заболеваемости респираторным микоплазмозом на территории Челябинской области, ростом заболеваемости внебольничной пневмонией и возможным формированием очагов данной инфекции в детских образовательных организациях».

Предписание предлагает усилить контроль за проведением «утреннего фильтра».

При регистрации групповой заболеваемости острой респираторной патологией (5 и более случаев) в детских садах Роспотребнадзор рекомендует ввести в группе противоэпидемические мероприятия не менее чем на 7 дней с усилением дезинфекционного режима, режима обеззараживания воздуха и проветривания, ограничением проведения массовых мероприятий, введением масочного режима для сотрудников, организацией ежедневного медицинского наблюдения.

В школах при одновременном отсутствии в классе (или организации в целом) по причине заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, гриппом и новой коронавирусной инфекции суммарно более 20% учащихся вводить противоэпидемические мероприятия с разобщением детей на срок не менее 7 дней.

При регистрации случая внебольничной пневмонии в образовательной организации вводить ограничительные мероприятия для контактной группы на 21 день. В данном случае речь о ежедневном медицинском наблюдении за контактными детьми, медосмотре контактировавших с детьми сотрудников. При этом для контактного класса необходимо ввести кабинетную систему обучения, дополнительные занятия проводить индивидуально, питание в столовой осуществлять в последнюю очередь.

Для контактной группы в дошкольной образовательной организации санврачи советуют отменить дополнительные занятия с участием двух и более групп, предусмотреть использование изолированного входа, при невозможности – выводить детей на прогулки в последнюю очередь, не допуская контакта с другими группами во время прогулок.

При регистрации случая пневмонии при одновременном отсутствии из-за острых респираторных заболеваний 10% учащихся разобщать контактных детей на 21 день (с момента последнего контакта с заболевшим). При регистрации двух случаев пневмонии в группе/классе в течение установленного времени разобщать контактных детей еще на 21 день.

Кроме того, профилактические мероприятия предлагается провести в медицинских учреждениях и организациях соцзащиты.

О выполнении предписания управление Роспотребнадзора по Челябинской области необходимо уведомить до 1 октября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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