Сенаторы одобрили кандидатуру нового прокурора Челябинской области

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуру, представленную президентом России на пост прокурора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», консультации прошли сегодня, 24 сентября. Об этом сообщает официальный сайт верхней палаты парламента России.

Кандидатов для назначения на должности прокуроров субъектов и специализированных прокуратур, внесенные президентом России Владимиром Путиным, представил полномочный представитель главы государства в Совете Федерации Артур Муравьев. С подробной информацией о кандидатах выступил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

Кандидатуры, среди которых был и Игорь Донгаузер, предложенный на должность прокурора Челябинской области, были поддержаны.

Соответствующие заключения будут направлены председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента России о результатах проведенных консультаций. Кроме того, этот вопрос стоит в повестке заседания верхней палаты Федерального Собрания, назначенного на завтра, 25 сентября.

После консультаций с сенаторами глава государства утвердит новых прокуроров в должностях.

Игорь Донгаузер родился в 1982 году в Ленинграде. В 2004 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция».

В органы прокуратуры принят в июле 2004 года помощником прокурора Петродворцового района Санкт-Петербурга.

В дальнейшем занимал должности старшего помощника прокурора Петродворцового района, прокурора первого зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью РУВД, органов МЧС и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга, заместителя прокуроров Петродворцового, Кировского, Калининского районов Санкт-Петербурга. С декабря 2018 года по январь 2022 года состоял в должности прокурора Кировского района Санкт-Петербурга.

С января 2022 года занимал должность первого заместителя прокурора Кемеровской области – Кузбасса.

Женат, воспитывает троих детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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