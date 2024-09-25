25 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

25.09.2024, среда

11:00 Челябинск – Уличная акция «Здравствуйте, библиотека» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:30 Челябинск – Интерактивная патриотическая игра «Все это Россия!», посвященная Дню воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией (Клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)

14:00 Челябинск – Медиа-час «Родной край», посвященный 90-летию Челябинской области (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Ежик» (объемная игрушка из картона и бумаги) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Урок профориентации «Выбираем дорогу в жизнь» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

15:00 Челябинск – Единый день консультирования «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда» «Циркач на тонком тросе», посвященная поэту Семену Кирсанову (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – IV Конференция «Активатор: Бренд и аналитика» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Предсезонная пресс-конференция мини-футбольного клуба «Южный Урал» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Встреча-беседа с гендиректором издательства «Бумба» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

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