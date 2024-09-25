Глава СК РФ потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения челябинского подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения челябинского подростка.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе в доме №92-б на улице Свободы. Несколько школьников укрылись в подъезде от осадков. В какой-то момент из одной квартиры вышел мужчина и начал кричать на подростков, нецензурно выражаясь, а затем ударил одного из них в висок. Мальчик ударился головой о железную конструкцию, у него пошла кровь.

Дети поспешили ретироваться, а мужчина пытался их догнать. Часть конфликта зафиксировала камера домофона.

Родители мальчика обратились в полицию.

Следственными органами СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка по ст. 116 УК РФ (побои).

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Челябинск, Павел Зварзин

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