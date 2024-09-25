На Южный Урал возвращается бабье лето

В Челябинскую область возвращается бабье лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе будет еще прохладно: днем столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов, а ночью – опустятся до -6. Но уже завтра дневная температура начнет расти: в четверг потеплеет до +18, а в пятницу – до +22. Суббота, воскресенье и понедельник тоже обещают быть по-летнему теплыми, дождей не предвидится.

А вот октябрь начнется с похолодания: во вторник, 1 октября, ожидается не выше +15. А еще через неделю дневные температуры могут перейти в отрицательную зону.

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Челябинск, Софья Артемьева

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