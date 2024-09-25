Экс-владелец ЧЭМК не смог остановить процесс изъятия личной недвижимости

Экс-владелец ЧЭМК Юрий Антипов не смог затормозить процесс изъятия своей недвижимости. Арбитражный суд Челябинской области отказался удовлетворить просьбу его приостановить производств по делу. Вопрос рассматривался в с закрытом режиме.

Как уже сообщал «Новый День», в рамках национализации ЧЭМК, судебные приставы намерены изъять у Антипова 10 земельных участков и дом. Участки общей площадью более 300 тысяч квадратных метров находятся в Советском районе Челябинска. Около 2% земли принадлежит лично Антипову, остальное находится в долевой собственности с агрофирмой «Ариант» и бывшим бизнес-партнером Антипова Александром Аристовым.

Накануне стало известно, что Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство в отношении группы компаний «Ариант» по взысканию 46,6 миллиардов рублей.

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Челябинск, Ольга Арсентьева

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