Коммунальщиков обязали выплатить 4 млн рублей за сломанный позвоночник подростка

17-летняя жительница Миасса отсудила у коммунальщиков 4 миллиона рублей за сломанный позвоночник.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2023 года у дома №1а по улице Циолковского в Миассе прорвало трубу с горячей водой. Для устранения последствий аварии выкопали котлован. Но когда ремонт закончили, закопать яму не успели. При этом коммунальщики не позаботились ни об установлении по периметру котлована ограждения с сигнальным освещением, ни о размещении предупреждающих знаков и аншлагов, ни об организации освещения территории. В итоге поздним вечером в яму упала 17-летня девушка. Она ударилась о трубы теплотрассы, получив компрессионный перелом поясничных позвонков, отнесенный к тяжкому вреду здоровью.

В иске, который семья пострадавшей предъявила коммунальщикам, заявлялось, что травма полностью изменила жизнь девушки: она не может обойтись без посторонней помощи, до сих пор не восстановилась ни физически, ни психологически, все еще испытывает сильные боли. Все это существенно ограничивает ее в выборе профессии. Кроме того, семья уже потратила на лечение существенную сумму.

Истцы также просили привлечь в роли ответчика администрация Миасса и взыскать с мэрии 27,9 тысячи рублей в качестве компенсации расходов на лечение и 30 тысяч на оплату представительства в суде.

Суд не стал привлекать чиновников, обязав МУП «Городское хозяйство» выплатить истцу 4 млн рублей плюс 15 тысяч рублей за судебные издержки.

Миасс, Софья Арсентьеа

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