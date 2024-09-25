В Челябинской области начались тотальные проверки грузовиков

С начала 2024 года в Челябинской области зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта. В этих ДТП погибли 23 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, количество ДТП с участием большегрузов растет и в населенных пунктах, и на дорогах регионального и межмуниципального значения. Наибольший рост числа погибших по вине водителей грузовиков регистрируется на автомобильной дороге М-5 «Урал»: в текущем году на трассе погибли 11 человек.

«В целях сокращения ДТП с грузовым транспортом, а также снижения тяжести их последствий, в период с 25 по 27 сентября 2024 года Госавтоинспекция Челябинской области проводит акцию по профилактике аварийности с участием грузового транспорта.

В рамках акции наряды Госавтоинспекции будут приближены к основным маршрутам передвижения грузового транспорта, – рассказали в ведомстве. – При несении службы будут проводится сплошные проверки.

Основное внимание будет уделено нарушениям, являющимся причинами совершения ДТП: управление транспортом в состоянии опьянении, нарушение режима труда и отдыха, наличие технических неисправностей транспортного средства (в частности износ протектора шин, неисправность световых приборов и светоотражателей). В отношении нарушителей будут применяться меры административного реагирования, в том числе в отношении должностных и юридических лиц. Также, сотрудники ДПС проверят у водителей наличие водительских удостоверений соответствующей категории».

Челябинск, Павел Зварзин

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