В нацпарке «Таганай» думают, как спасти пихтовые леса от массового вымирания

На Урале и в Сибири массово гибнут пихтовые леса. Проблему обсуждали на межрегиональной конференции, состоявшейся в экоцентре национального парка «Таганай».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на гибель пихт в национальном парке южноуральцы обратили внимание еще в 2018 году. К 2022 году процесс приобрел массовый характер. Ученые провели исследование и обнаружили причину – пихты убивает уссурийский полиграф.

Этот жучок-вредитель изначально обитал на Дальнем Востоке, но лет 10 назад его вместе с древесиной завезли в Центральную России, откуда он начал нашествие на восток и север. Сегодня присутствие опасного вредителя зафиксировано в Московской и Ленинградской областях, в Пермском крае, регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Именно уссурийский полиграф признан одним из основных виновников масштабного усыхания пихтовых лесов, наблюдающегося в последнее время.

В местах массового размножения жуков снижается продуктивность темнохвойных лесов, что приводит к отрицательным экологическим эффектам: изменяется структура древесного и других ярусов, снижается общее биологическое разнообразие. Жуки живут под корой как в ослабленных и усыхающих деревьях, так и в свежезаготовленной древесине и буреломных деревьях. Самка проникает под кору через проделанное самцом отверстие (он, как правило, первым заселяет дерево и делает брачную камеру), выгрызает два маточных хода и откладывает около 50 яиц. Личинки прогрызают луб и заболонь. Вредоносность короеда усиливается переносимым им фитопатогенным грибом. Дерево усыхает в течение 2 – 4 лет после заражения. При этом вредитель повреждает не только пихту, но и ель и кедр – это, например, происходит в Ленинградской области.

«Сейчас мы изучаем энтомофаги (природные враги вредителей, способные уничтожить до 80% – 100% их популяции) уссурийского полиграфа, оцениваем их роль в регулировании численности вредителя и возможность использования в качестве агентов биологической защиты, – сообщила исполняющая обязанности директора НП «Таганай» Евгения Дунаева. – Кроме того, собран материал для молекулярно-генетического анализа южноуральской популяции полиграфа для определения региона-донора инвазии и путей проникновения полиграфа на территорию парка и разработан экспресс-метод оперативной оценки степени поражения вредителем пихтовых древостоев».

Таганай готов стать исследовательской площадкой, где могут быть отработаны методы борьбы с уссурийским полиграфом, ведь до настоящего времени никаких действенных способов противостоять его массовому нашествию все еще нет, отмечают в национальном парке.

А пока вдоль туристических троп и рядом с туристическими приютами, а также у дорог общего пользования идет лесопатологическое обследование для назначения санитарно-оздоровительных рубок.

«При этом следует отметить, что полностью ликвидировать очаг уссурийского полиграфа на территории национального парка в ближайшее время вряд ли удастся, потому что вредитель уже давно сформировал локальные очаги в пихтовых насаждениях лесного фонда в окрестностях Златоуста, а также на других территориях, – подчеркнула Евгения Дунаева. – И это потребует провести лесозащитные мероприятия и на прилегающих к Таганаю участках».

Челябинск, Софья Артемьева

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