Совет Федерации одобрил Донгаузера на пост прокурора Челябинской области

Совет Федерации одобрил кандидатуру 42-летнего Игоря Донгаузера на пост прокурора Челябинской области. Накануне положительное заключение дали профильные комитеты верхней палаты российского парламента. Теперь решение Совфеда должен утвердить президент РФ.

Как уже сообщал «Новый День», Донгаузер придет на смену Карену Габриеляну, руководившему южноуральской прокуратурой с мая 2021 года. В начале июня 2024 года он ушел в отпуск, из которого в прокуратуру уже не вернулся. А в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении со службы Габриеляна и начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.

Москва, Игорь Юров

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