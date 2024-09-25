В мэрии Челябинска озвучили дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Челябинске начнется на следующей неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, уже сейчас к теплу по заявкам руководителей подключаются социальные объекты: детские сады, школы, учебные и медицинские учреждения.

С учетом прогноза погоды официальный старт отопительного сезона запланирован на 1 октября.

«Как правило, запуск всей системы в городе занимает 5 – 7 дней, – напомнили в городской администрации. – Температурный режим будет регулироваться в зависимости от погоды: пока на улице плюсовые температуры, теплоснабжающие организации будут работать на пониженных параметрах, по мере похолодания температура теплоносителя будет увеличиваться».

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Челябинск, Софья Артемьева

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