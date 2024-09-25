Суд обязал копейский водоканал заплатить 93 млн рублей челябинскому ПОВВ

Арбитражный суд Челябинской области обязал МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» выплатить Производственному объединению водоснабжения и водоотведения («ПОВВ») почти 93 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из материалов дела следует, что в марте 2021-го стороны заключили договор водоотведения: МУП «ПОВВ» обязалось принимать сточные воды абонента в централизованную систему водоотведения, обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс, копейский МУП обещал оплачивать счета по предусмотренным договором тарифам.

Однако в ноябре прошлого года МУП «ПОВВ» обратилось в суд, заявив, что с февраля 2021 года по февраль 2023-го копейский водоканал не оплачивал оказанные услуги и игнорировал требования поставщика.

Суд встал на сторону истца и обязал ответчика погасить накопившуюся задолженность в размере 92,7 млн рублей.

Челябинск, Софья Артемьева

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