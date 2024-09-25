На Урале работодатель задолжал сотруднику около 800 тыс рублей отпускных

Магнитогорское АО «Работы взрывные специальные» не выплатило уволившемуся работнику компенсацию за отпуск. В итоге работодателю пришлось объясняться с прокуратурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудник два года не ходил в отпуск. Но пр расчете в связи с увольнением, работодатель этот факт игнорировал. Хотя по закону должен выплатить компенсацию. А сумма набежала солидная – около 800 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры организация полностью погасила долг и заплатила еще 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за несвоевременный расчет.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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