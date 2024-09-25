Бывший южноуральский вице-губернатор подал в суд на мэрию Челябинска

Бывший вице-губернатор Челябинской области Юрий Клепов подал в суд на мэрию областного центра. Спор возник из-за дома, который бывший чиновник построил в 2023 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухэтажный особняк возвели на Новоградском проспекте. Клепов несколько раз пытался оформить земельный участок, на котором стоит дом, в собственность, но получил отказ – земля может быть взята только в долгосрочную аренду. А когда выяснилось, что вместо 309 квадратных метров, предусмотренных в разрешении на строительство, площадь здания составляет 895 «квадратов», мэрия потребовала снести строение.

Теперь Клепов подал встречный иск, пишет telegram-канал «Погоны и галстуки», и требует признать постройку законной.

Напомним, до 1999 года Юрий Клепов работал в коммерческих структурах, потом был назначен первым зампредседателя комитета по экономике Челябинской области. В 2003 году он возглавил этот комитет, в 2004 году некоторое время руководил Главным управлением экономического развития и торговли региона, а потом был назначен министром экономического развития области. С 2008 года и по февраль 2013 года занимал пост вице-губернатора области по экономике. Его считался одним из потенциальных преемников губернатора Петра Сумина. Но после отставки последнего пост главы региона занял Михаил Юревич, а Клепов вернулся в бизнес.

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Челябинск, Павел Зварзин

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