«Металлург» вновь терпит поражение

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступил «Спартаку» из Москвы – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении всего матча магнитогорцы владели игровой инициативой. В первом периоде на 19 бросков хозяев пришлось лишь 9 в исполнении московских гостей. Счет по ударам в створ ворот и вовсе был 10 к 3 в пользу «Металлурга». Однако «Спартак» явно лучше использовал выпадающие ему моменты.

Хотя счет открыли магнитогорцы. На 4-й минуте встречи Робин Пресс делает прострел на пятак, и Дмитрий Силантьев в рывке отправляет шайбу в ворота москвичей – 1:0.

Однако на 9-й минуте Павел Порядин сравнивает счет – 1:1. На перерыв команды уходят, сохраняя равновесие.

По итогам второй 20-минутки хозяева ведут 54:24 по броскам и 31:15 – по ударам в створ ворот. И эта статистика совершенно не вяжется со счетом.

На 29-й минуте гости ловят «металлургов» на контратаке, и Даниил Орлов выводит «Спартак» вперед – 2:1. На 36-й минуте Павел Порядин оформляет дубль, увеличивая отрыв – 3:1. А на 39-й минуте Александр Беляев делает счет 4:1.

Лишь на 43-й минуте матча магнитогорец Даниил Вовченко отправляет шайбу в ближнюю девятку ворот гостей – 2:4. На 52-й минуте Данила Юров дарит болельщикам «Магнитки» надежду – 3:4.

Но счет на табло уже не меняется. Итог – 3:4, поражение «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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