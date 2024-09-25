«Трактор» упускает победу в матче против «Салавата Юлаева»

Челябинский «Трактор» уступил на домашней арене «Салавату Юлаеву» и Уфы – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении первой половины матча «черно-белые» полностью контролировали ситуацию на площадке. Хотя и не торопились открывать счет.

И все-таки первая шайба вполне вписывалась в разворачивавшийся сценарий. На 15-й минуте Александр Кадейкин, оказавшись без присмотра на пятаке уфимцев, с разворота отправил шайбу в ворота гостей – 1:0.

На 22-й минуте встречи хоккеисты «Салавата Юлаева» потеряли шайбу в своей зоне, и Никита Тертышный вывел все того же Кадейкина один на один с вратарем гостей – 2:0.

Но в середине матча что-то изменилось. Сначала Шелдон Ремпал при меньшинстве «Салавата» сокращает отрыв – 1:2. А через 26 секунд Нэйтан Тодд, все еще при меньшинстве гостей, сравнивает счет – 2:2. Наконец, на 36-й минуте Шелдон Ремпал оформляет дубль, и уфимцы уже ведут – 3:2.

Начало третьего периода также не приносит ничего хорошего челябинцам: на 47-й минуте матча Александр Шаров увеличивает отрыв гостей – 4:2.

На 52-й минуте Михаил Котляревский возвращает интригу – 4:3. Однако на последней минуте матча форвард «Салавата» Александр Хмелевски, ассистировавший приложивший усилия при забросе первых двух шайб уфимцев, ставит точку, отправляя шайбу в пустые ворота хозяев – 5:3, второе подряд поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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