26 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

26.09.2024, четверг
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09:00 Челябинск – Выезд мобильной бригады Челябинской областной станции переливания крови (Дворец культуры, ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)
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09:00 Челябинск – Брифинг, посвященный вопросам эпидемиологической обстановки, заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией в Челябинской области (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, конференц-зал)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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11:00 Челябинск – I Областной студенческий форум лидеров СПО «Карьера без барьера» (Центр опережающей профессиональной подготовки, ул. Разина 8)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, зал заседаний депутатов)
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11:00 Челябинск – Юридические консультации (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – Семинар для студентов старших курсов консерваторского факультета института культуры в рамках образовательного интенсива по клиросному служению (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, ауд. 505)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Курс для детей и их родителей «Я учу башкирский» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:30 Челябинск – Арт-медиация в рамках выставки «Сохраняя традиции» с художником Рамилей Паутовой «Традиция как вдохновение: творческий процесс Рамили Паутовой» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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17:00 Челябинск – XI торжественная церемония награждения победителей Всероссийского кинофестиваля «Надежда» (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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17:00 Челябинск – Лекция «Where are you from?» по английскому языку от переводчика (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)
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17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «От Скобелевской до Коммуны» (встреча возле памятника «Добровольцам-танкистам»)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс «Это мой город» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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