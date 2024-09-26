Семь школ и несколько сотен классов отправили на карантин в Челябинской области

Почти 30 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 165 учебных заведениях Южного Урала введены противоэпидемические меры в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Об этом сообщил министр образования Челябинской области Виталий Литке.

«На карантин закрыто 545 классов в 149 школах. Это 11 тысяч 600 человек. 9 школ находятся на дистанционной форме обучения, это 9 школ, 504 класса или 14 тысяч 561 человек. Семь школ полностью закрыты на карантин, 2 тысячи 983 человека. Основание для закрытия – ОРВИ, по ковиду у нас информации нет».

Как уточнил чиновник, это данные на среду, 25 сентября. В системе образования ожидают дальнейшего роста заболеваемости, а вместе с ней и числа классов и школ, переводимых на удаленные форматы обучения.

Вместе с тем, в региональном министерстве образования пока не видят необходимости в переводе на дистанционное обучение всех образовательных учреждений.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по Челябинской области предписало провести в школах и детских садах региона дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения внебольничной пневмонии.

Предписание предлагает усилить контроль за проведением «утреннего фильтра».

При регистрации групповой заболеваемости острой респираторной патологией (5 и более случаев) в детских садах Роспотребнадзор рекомендует ввести в группе противоэпидемические мероприятия не менее чем на 7 дней с усилением дезинфекционного режима, режима обеззараживания воздуха и проветривания, ограничением проведения массовых мероприятий, введением масочного режима для сотрудников, организацией ежедневного медицинского наблюдения.

В школах при одновременном отсутствии в классе (или организации в целом) по причине заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, гриппом и новой коронавирусной инфекции суммарно более 20% учащихся вводить противоэпидемические мероприятия с разобщением детей на срок не менее 7 дней.

При регистрации случая внебольничной пневмонии в образовательной организации вводить ограничительные мероприятия для контактной группы на 21 день. В данном случае речь о ежедневном медицинском наблюдении за контактными детьми, медосмотре контактировавших с детьми сотрудников. При этом для контактного класса необходимо ввести кабинетную систему обучения, дополнительные занятия проводить индивидуально, питание в столовой осуществлять в последнюю очередь.

Для контактной группы в дошкольной образовательной организации санврачи советуют отменить дополнительные занятия с участием двух и более групп, предусмотреть использование изолированного входа, при невозможности – выводить детей на прогулки в последнюю очередь, не допуская контакта с другими группами во время прогулок.

При регистрации случая пневмонии при одновременном отсутствии из-за острых респираторных заболеваний 10% учащихся разобщать контактных детей на 21 день (с момента последнего контакта с заболевшим). При регистрации двух случаев пневмонии в группе/классе в течение установленного времени разобщать контактных детей еще на 21 день.

Челябинск, Виктор Елисеев

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