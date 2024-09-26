Более 250 детей госпитализированы в южноуральские больницы с пневмонией

В минздраве Челябинской области рассказали о ситуации с пневномией в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 26 сентября, в больницы Южного Урала госпитализированы с пневмонией 252 ребенка. Об этом сообщила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

«Не могу сказать, что есть резкое увеличение заболеваемости в сравнении с последними годами, сейчас развернуто более 400 коек и это стандартное количество. Резервный фонд у нас также есть», – рассказала чиновница.

По словам министра, в больницах наблюдаются, как правило, маленькие пациенты, не способные самостоятельно сообщить о своем состоянии, или дети с сопутствующими заболеваниями.

В свою очередь, по данным Роспотребнадзора, в регионе на данный момент официально зарегистрировано два случая внебольничной пневмонии. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Раисы Ковалевой, рост заболеваемости имеет цикличный характер и наблюдается в регионе раз в пять лет.

Напомним, по информации министра образования и науки Челябинской области, на 25 сентября на карантин закрыто 545 классов в 149 школах Южного Урала, 9 школ переведены на дистанционное, еще 7 школ полностью закрыты на карантин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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