На федеральной трассе под Златоустом столкнулись две фуры вылетели с дороги после тройного ДТП

Спасатели освободили двоих водителей из смятых кабин грузовиков после вылета машин с дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 25 сентября, участок дороги М-5, проходящий по территории Златоуста, стал местом очередного серьезного ДТП.

Вечером на 1724 километре федеральной магистрали столкнулись три грузовых автомобиля. После лобового столкновения два из них, «Скания» и «Газель», сквозь ограждение выбросило вниз по крутой обочине.

Оба водителя получили множественные травмы и оказались намертво заблокированы в кабинах.

Работы по оказанию помощи пострадавшим велись одновременно силами спасателей Златоустовского отряда областной ПСС, пожарной охраны и бригад скорой медицинской помощи.

При помощи гидравлического спасательного инструмента были пластиковые и металлические конструкции кабин разобрали. Все это время водители были в сознании. На спинальных щитах эвакуировали с места ДТП и передали медикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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