Южноуралец отдал незнакомцам, попросившим помощи с переводом денег, 150 тысяч со своей кредитки

Житель Чебаркульского района лишился 150 тысяч рублей после оказания помощи с переводом денег.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, к сотрудникам полиции 46-летний житель поселка Тимирязевский обратился спустя 10 дней после происшествия.
По словам мужчины, двое незнакомцев сначала предложили купить у них электроинструмент. А когда он отказался, уговорили помочь им получить деньги. Якобы у них не было с собой банковской карты, а деньги нужно получить срочно.
Южноуралец сначала предал собеседникам свою банковскую карту, а затем и телефон для того, чтобы они сделали перевод на его пластиковую карту, а затем он бы снял деньги и отдал им наличность.
Денежный перевод действительно поступил, мужчина получил в банкомате 150 тысяч рублей и отдал деньги незнакомцам. Позднее он понял, что стал жертвой обмана: аферисты перевели деньги с принадлежащей ему кредитной карты на дебетовую, а он снял наличку и сам отдал злоумышленникам.
Следователем МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
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