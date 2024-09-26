Роспотребнадзор готовится к всплеску заболеваемости гриппом в Челябинской области в октябре

Грипп развернется на Южном Урале раньше обычного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году ожидается ранний подъем заболеваемости гриппом. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Раиса Косарева.

По словам чиновницы, ранее ощутимый рост распространения вируса отмечался в январе-феврале, как правило, через две недели после окончания зимних каникул в школах.

Однако последние несколько лет картина отличается от еще недавно привычной. Не стал исключением и текущий год. Уже летом в Челябинской области фиксировались единичные случаи заболевания гриппом. В октябре ожидается резкий рост заболеваемости. «В этом году мы также ждем ранний подъем. Пока, по данным мониторинговых исследований, у нас вирусы не определяются, но случаи заболевания гриппом единичные регистрируются, по данным медицинских организаций». При этом в санитарном ведомстве пока не могут сказать с полной уверенностью, какой вирус будет в наступающем сезоне основным.

Отметим, по данным еженедельного мониторинга, за последнюю неделю ОРВИ диагностировали у 28 тысяч 842 жителей региона (+26,3% к предыдущей неделе). Пока основная часть заболевших фиксируется среди взрослых (32,2%). Почти четверть приходится на детей школьного возраста (24%). 11,9% заболевших – дети младше 3 лет. Еще 8,5% – в возрасте от 3 до 6 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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