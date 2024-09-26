На стримера-матершинника могут завести еще одно уголовное дело

На стримера Виталия Реутова, который ведет ютуб-канал «Кто ты по жизни», могут завести еще одно уголовное дело, сообщил источник в городской полиции. Причина та же, из-за которой разразился недавний скандал – предположительно, нетрезвый Реутов пристал к прохожему и несколько раз ударил его. История произошла еще в мае в Челябинске. Человек, которого избил Реутов, написал заявление в органы внутренних дел. Примечательно, что доказательную базу он предоставил сыщикам сам – видео избиения опубликовано в телеграм-канале самого блогера. Обнародовать ссылку на него мы не можем по этическим причинам – в нем содержится слишком много нецензурной брани, а также сцены насилия.

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» после публикации видео на канале блогера – на записи, которую выложил сам Реутов он, будучи, видимо, в состоянии опьянения, ударил молодого человека, который назвался «хохлом». Позднее стример опубликовал еще одну запись с этим же мужчиной, но уже будучи трезвым – тот сообщил, что не имеет претензий к обидчику.

Согласно открытым источникам, Виталий Реутов ранее был судим за совершение ряда преступлений – в 2005, 2006, 2010 годах за грабеж, в 2006-м – за мошенничество. В своем ютуб-канале он рассказывает, как употреблял наркотики и грабил людей ради денег на дозу.

Челябинск, Екатеринбург, Анастасия Лутина

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