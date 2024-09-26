В Озерске вынесли приговор сотруднику предприятия «Росатома»

Оглашен приговор по делу о мошенничестве, совершенноначальником цеха ПО «Маяк».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Озерского городского суда, в ходе процесса было установлено, что начальник цеха эксплуатации и содержаний зданий и сооружений ФГУП ПО «Маяк» (входит в состав «Росатома») получал деньги якобы для покупки товарно-материальных ценностей на нужды предприятия, но на самом деле ничего не приобретал, а к авансовым отчетам прикреплял фиктивные чеки.

Ущерб превысил 9 миллионов рублей.

Во время судебного заседания сотрудник компании вину свою в полном объеме не признал.

Однако суд признал его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Южноуральца приговорили к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также уплате штрафа 200 тысяч рублей.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск предприятия о взыскании с бывшего сотрудника 9,1 миллиона рублей в возмещение имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube