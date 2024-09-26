Жителю Челябинской области вынесли приговор за налеты на автозаправки

В Октябрьском районе вынесли приговор участнику разбойных нападений на автозаправки в 2012 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении двух разбоев.

В апреле 2012 года южноуралец вместе с двумя соучастниками ночью напали на двух операторов автозаправки в селе Октябрьском. Угрожая ружьем, их связали и похитили свыше 40 тысяч рублей, принадлежащие ООО «Мадис-Агро», а также мобильный телефон одного из сотрудников.

В октябре 2012 года он же вместе с подельником ворвались в помещение АГЗС №126 в селе Кизильском. Здесь они под угрозой охотничьего ружья, связали сотрудника станции и похитили свыше 47 тысяч рублей и мобильный телефон оператора.

В конце концов мужчина написал явку с повинной, возместил ущерб и активно способствовал раскрытию преступления. Правда, подельников его установить так и не удалось. В итог суд назначил ему в качестве наказания 5,5 лет лишения свободы.

Но так как с 2014 года южноуралец уже отбывает наказание за контрабанду и производство наркотических средств, его приговорили к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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