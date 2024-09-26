Ночные заморозки задержатся на Южном Урале

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о заморозках в ближайшие ночи.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 27 и 28 сентября в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 3 градусов ниже нуля.

Вместе с тем, в большинстве районов Южного Урала 27-29 сентября сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, ночные заморозки наблюдаются в Челябинской области со вторника, 24 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube