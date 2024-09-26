В выходные движение в Челябинской области закроют из-за велогонки

В предстоящие выходные движение в Верхнеуральском районе ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, временное ограничение движения в Верхнеуральском районе вводится в связи с проведением шоссейной велогонки Ural Transit.

В субботу, 28 сентября, участок между 2 и 12 километрами автодороги Верхнеуральск – Степное – Тайсара – Смеловский будет закрыт для автомобилей с 11:00 до 15:00.

В воскресенье, 29 сентября, с 11:00 до 17:00 будет закрыт участок между 2 и 15 километрами той же трассы.

Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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