Дело о взятке высокопоставленному сотруднику одной из колоний Челябинска на треть миллиона направили в суд

Дело о крупной взятке начальнику одного из подразделений колонии Челябинска передано в суд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Тракторозаводском районе Челябинска завершено расследование уголовного дела о даче взятки в крупном размере.
По версии следователей, в период с июля по ноябрь 2023 года предприниматель передал через посредника не менее 330 тысяч рублей начальнику центра трудовой адаптации одной из исправительных колоний, расположенных в Челябинске, за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с управлением собственной безопасности регионального ГУФСИН России.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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