27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – В рамках выездного заседания Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии состоится экспертная сессия по промежуточным итогам реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» («Завод ТЕХНО», ул. Валдайская, 5)