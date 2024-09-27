27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

27.09.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – В рамках выездного заседания Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии состоится экспертная сессия по промежуточным итогам реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» («Завод ТЕХНО», ул. Валдайская, 5)
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11:00 Челябинск – Юридические консультации (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – День пожилого человека (кинотеатр «Победа», пр. Комсомольский, 34)
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13:00 Челябинск – Открытие Всероссийского литературного форума #РыжийФест и Южно-Уральской книжной ярмарки (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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14:30 Челябинск – Состоится Всероссийская акция «Культурный полк» (Детская школа искусств №9, ул. Островского, 15)
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14:45 Челябинск – Праздничный концерт к 80-летию Военного учебного центра Южно-Уральского государственного университета (главный корпус ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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17:30 Челябинск – Беговые занятия (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84; телефон для связи 225-09-73)
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18:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Нескучная осень!» (Детская школа искусств №12, ул. Красного Урала, 23)
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18:00 Челябинск – Концерт «Сказать ли вам…» в музыкальной гостиной клуба классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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18:00 Челябинск – Литературная встреча «Путешествие с книгой» ко Всемирному дню туризма (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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