В Челябинске возобновили движение трамваев по улице Кирова

Движение трамваев через важный перекресток в центре Челябинска полностью восстановили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», возобновляется движение трамваев по улице Кирова через транспортный узел «Теплотехнический институт».

Трамваи направлены:

№2 – ЧЭМК – Кирова – Областная больница;

№3 – Першино – Кирова – Автовокзал;

№16 – Чичерина – Кирова – Автовокзал;

№20 – Першино – Кирова – Областная больница;

№22 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Чистопольская.

Напомним, движение электротранспорта через узел «Теплотехнический институт» было остановлено 15 августа текущего года из-за ремонтных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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