В Озерске сотрудница пункта выдачи товаров полгода воровала заказы

Жительница Челябинской области прикарманила больше полусотни интернет-заказов за полгода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Озерска обратился представитель филиала интернет-магазина, заявив о пропаже товара из пункта выдачи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищениям причастна сотрудница точки.

На протяжении шести месяцев девушка, получив товар, забирала себе новые вещи и ставила отметку об утере товара или оформляла возврат.

Таким образом, злоумышленница получила вещи по 54 позициям, не заплатив за них ни копейки. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой отделом дознания УМВД России по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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