Движение в центре Челябинска закроют из-за марафона

На время главного челябинского забега будет временно закрыто движение по проспекту Ленина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением «Челябинского марафона» в ближайшее воскресенье, 29 сентября, с 6:00 до 15:00 часов будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой.
О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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