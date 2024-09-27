В Челябинской области вынесли приговор рецидивисту, набросившемуся на 16-летних девушек с ножом

В Кунашакском районе вынесен приговор местному жителю, пытавшемуся убить подростков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кунашакский районный суд признал ранее судимого 43-летнего мужчину виновным в покушении на убийство.
В суде установлено, что вечером 26 ноября прошлого года в одном из частных домов деревни Голубинка нетрезвый южноуралец набросился с ножом на свою племянницу и ее подругу – обеим девочкам в то время было по 16 лет.
Однако получившие удары ножом в грудь девушки сумели оказать нападавшему активное сопротивление, выбили нож, выбежали на улицу и обратились за помощью к соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь.
Суд приговорил южноуральца к 13 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Челябинск, Виктор Елисеев
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