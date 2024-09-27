Осы облюбовали кровлю детского сада в Кыштыме

Сотрудники одного из детских садов в Кыштыме понадобилась помощь спасателей, чтобы избавиться от осиного гнезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, за помощью к спасателям Кыштымского отряда, обратилась администрация одного из местных детских садив, особенность строения которого, не первый год привлекает ос.

В защитных костюмах, вооружившись инсектицидами, спасатели разобрали часть обшивки здания, обработали места скопления перепончатокрылых и преградили возможность проникновения опасных насекомых внутрь дошкольного учреждения.

«Стоит напомнить, что осень – это время, когда устроиться в берлогу пора не только медведям, но и тем, чья жизнь продолжится в будущем году с наступлением теплого времени года, – отмечают представители ПСС. – К их числу относятся и осы. Если вы хотите избежать неприятных и опасных для здоровья встреч весной, то уделите внимание этим насекомым осенью».

Спасатели выезжают для уничтожения гнезд только в места массового пребывания людей и детские учреждения. Избавиться от нежелательного соседства частным лицам можно, обратившись к профессиональным дезинфекторам или собственными силами.

Самое безопасное время для проведения таких работ – осень, зима, ранняя весна.

Для зимовья осы любят выбирать строения из дерева или бруса, причем гнездо может располагаться не только снаружи, но и внутри здания.

Кстати, осы могут устраивать гнезда и в строениях, и на деревьях, и под землей. Поэтому спасатели советуют помнить о правилах личной безопасности в любое время года как дома, так и на природе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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