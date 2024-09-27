Трамваи в Челябинске снова меняют маршрут

Четыре трамвая в Челябинске изменят маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с 23 часов 27 сентября до 13 часов 28 сентября будет закрыто движение трамваев до конечной остановки «Улица Чичерина».

Ограничение движения связано с работами по восстановлению дорожного покрытия на трамвайных путях на проспекте Победы.

Трамваи №№ 14, 15, 16, 22 будут следовать до кольца на улице Ворошилова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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