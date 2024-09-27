российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 сентября 2024, 16:44 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Челябинске задержали участкового-«закладчика»

В Челябинске задержали полицейского и отстранили от работы его начальника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейского задержали в Ленинском районе областного центра, когда тот размещал в тайнике наркотик.

Оказалось, что «закладчик» работает участковым уполномоченным полиции в Центральном районе города. По информации ряда источников в силовых структурах, участие в выявлении сотрудника, подрабатывавшего преступным промыслом, принимали и офицеры управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

Решается вопрос о возбуждении в отношении полицейского уголовного дела.

После этого от работы отстранили начальника отдела полиции «Центральный» Радика Усманова. В отношении него начата служебная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,