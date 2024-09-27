Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты из-за «Челябинского марафона»

Общественный транспорт изменит маршруты из-за спортивного мероприятия в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», изменения связаны с закрытием движения автотранспорта на время проведения «Челябинского марафона», который пройдет в воскресенье, 29 сентября.

Напомним, забег пройдет в центре Челябинска, по главной улице города. Поэтому с 6:00 до 15:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Лесопарковой до Цвиллинга.

На время действия ограничений автобусы №№ 2, 4, 14, 15, 22а, 26, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 128, 483, троллейбусы №№ 7, 10, 12, 14, 17, 19, а также трамваи №2 и №20 будут направлены по измененной трассе:

Автобусы

№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Лесопарковая – Петра Столыпина;

№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№14 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово;

№15 – ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Пушкина – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – ЧМК;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№26 – ЧВВАКУШ – Худякова – Лесопарковая – Сони Кривой – Энтузиастов – Худякова – ЧВВАКУШ;

№33 – Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№35 – Приборостроителей – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово;

№40 – Поселок АМЗ – Воровского – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – Университетская набережная;

№51 – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Воровского – Сосновка;

№64 – Автобусный парк – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Свободы – Автовокзал «Центральный»;

№74 – Федоровка (Панфиловцев) – Доватора – Энтузиастов – Сони Кривой – Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№81 – Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой –Парк Гагарина;

№90с – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Сад «Кристалл»;

№123 – Автовокзал – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№128 – Автовокзал – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Петра Столыпина;

№483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина.

Троллейбусы

№7, №17 – Черкасская – Комсомольский проспект – Молдавская;

№16 начнет работу с 14:30;

№10 – Солнечный берег – проспект Ленина – Детский мир;

№12 – АМЗ – Воровского – Тимирязева – Свободы – проспект Ленина – Мамина и Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – ДС Юность;

№14 – ЧМК – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – Коммуны – Энгельса (далее по маршруту до ЧМК);

№19 – АМЗ – Воровского – Тимирязева – Свободы – проспект Ленина – Мамина.

Трамваи

№2 – ЧЭМК – Кирова – Карла Маркса – Депо №1;

№20 – Першино – Кирова – Карла Маркса – Российская – Першино.

Челябинск, Виктор Елисеев

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