Челябинцы украли у РЖД шесть тонн деталей

В челябинской транспортной полиции расследуется уголовное дело о краже более 6 тонн железнодорожных деталей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, предприимчивых челябинцев задержали в сентябре в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Защита имущества».

По версии оперативников, аферу решили провернуть директор одного из челябинских предприятий, задействованных в обслуживании подъездных железнодорожных путей, его безработный знакомый, а также заместитель бригадира и монтер пути Чуриловской дистанции пути ЮУЖД.

Новые железнодорожные детали выносили с территории станции Чурилово. В дальнейшем директор предприятия планировал сначала продать их стороннему покупателю, а потом выкупить для нужд своей фирмы, но по цене, заниженной в три раза.

В результате с территории станции Чурилово были похищены и вывезены болты стыковые, гайки, шайбы. Общий вес похищенных деталей – более 6 тонн, их злоумышленники спрятали на складе.

На помещение вышли оперативники и изъяли похищенные детали в полном объеме. Там же нашли 76 комплектов рельсовых скреплений, украденных со станции.

Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 680 тысяч рублей.

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте возбудили в отношении похитителей уголовные дела по признакам кражи.

Фигурантам уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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