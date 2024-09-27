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Пятница, 27 сентября 2024, 16:44 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске частично закроют проезд у полицейского главка

Движение рядом с главным полицейским управлением в Челябинске ограничат на несколько дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 18 часов 27 сентября до 6 часов 30 сентября будет закрыт проезд по улице Коммуны в районе дома №68.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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