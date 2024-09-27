Trussardi возвращается в Россию

Модный дом Trussardi возвращается на российский рынок: готовится к открытию первый брендовый магазин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный итальянский дом, выпускающий одежду, аксессуары и парфюмерию класса «люкс» ушел из РФ в 2022 году. В то время в руках семьи Trussardi находилось 40% компании, остальное принадлежало итальянскому фонду QuattroR.

Финансовые проблемы у модного дома начались давно. В 2021-2022 годах бренд пытались перезапустить, назначив двух новых креативных директоров и заявив о «перегруппировке» направлений деятельности.

Уход из России добил компанию окончательно: к осени 2023 года общая сумма долгов достигла 50 млн евро. И обладатель контрольного пакета объявил о передаче бренда фирме Miroglio Group и продаже активов в рамках реструктуризации долга.

Новый владелец Trussardi, до этого работавший в сегменте масс-маркета, попытался пытался провести реорганизацию, но успеха на европейском рынке не добился. Поэтому решил вновь осваивать российский рынок.

«Поставки люксовых духов на склады уже начались, – пишет telegram-канал Mash. – Вскоре пойдут составы с рубашками и джинсами». Первый брендовый магазин в Москве планируется открыть на Ходынке.

Москва, Анастасия Палей

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