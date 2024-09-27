СКР раскрыл подробности задержания челябинского полицейского

Участковому, задержанному при закладке наркотиков в Челябинске, может грозить до 20 лет колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции Челябинска и его 25-летней сожительницы возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По данным следствия, сожители незаконно приобрели для дальнейшего сбыта наркотическое средство. При размещении наркотиков в тайниках около металлического гаража на одной из улиц в Ленинском районе областного центра парочку задержали сотрудниками полиции.

После задержания полицейские по координатам обнаружили 44 свертка с наркотическим средством.

Преступление выявлено сотрудниками службы безопасности ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следствие продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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