СКР раскрыл подробности задержания челябинского полицейского

Участковому, задержанному при закладке наркотиков в Челябинске, может грозить до 20 лет колонии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции Челябинска и его 25-летней сожительницы возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
По данным следствия, сожители незаконно приобрели для дальнейшего сбыта наркотическое средство. При размещении наркотиков в тайниках около металлического гаража на одной из улиц в Ленинском районе областного центра парочку задержали сотрудниками полиции.
После задержания полицейские по координатам обнаружили 44 свертка с наркотическим средством.
Преступление выявлено сотрудниками службы безопасности ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следствие продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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