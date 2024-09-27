«Трактор» завершает первую домашнюю серию уверенной победой

Челябинский «Трактор» обыграл на домашней арене омский «Авангард» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на лед челябинцы вышли с твердым намерением реабилитироваться перед болельщиками за упущенную победу в матче с «Салаватом Юлаевым».

Хозяева не стали откладывать открытие счета, и уже на 5-й минуте встречи капитан «черно-белых» Владимир Ткачев открывает счет – 1:0. Омичи протестуют, указывая на то, что была помеха вратарю. Но, изучив видеозапись эпизода, судьи выносят вердикт: гол – засчитать, а «Авангард» наказать за затягивание времени. Ровно минуту спустя численное преимущество «Трактора» реализует Артем Шварев – 2:0 в пользу челябинцев.

Во втором периоде хозяева продолжают уверенно добиваться своего. На 32-й минуте матча Александр Кадейкин с подачи Стивена Кэмпфера реализует очередное большинство – 3:0. А на 36-й минуте он же в паре с Кэмпфером оформляет дубль – 4:0.

Лишь под конец второго игрового отрезка, на 39-й минуте, Илья Рейнгардт размачивает счет – 1:4.

Но «черно-белые» уже никуда не спешат. Хотя и не дают омичам развернуться.

В итоге в третьем периоде гости явно переигрывают челябинцев по броскам, но лишь один из них приводит к заброшенной шайбе – Илья Рейнгардт записывает на свой счет дубль, но его клуб терпит поражение.

4:2 – «Трактор» реабилитируется после позавчерашнего проигрыша «Салавату», завершая первую домашнюю серию на мажорной ноте.

Челябинцы летят в Москву, где 1 октября встретятся со «Спартаком».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube