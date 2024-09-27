«Металлург» терпит очередное поражение

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду проигрывает казанскому «Ак Барсу» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обладатели Кубка Гагарина прошлого сезона все еще не могут найти свою игру.

Начав матч уверенно и бодро, уже к концу первого периода магнитогорцы начинают проваливаться.

Счет в игре на 8-й минуте открывает форвард «Магнитки» Данила Юров.

Но на 19-й минуте Егор Бабенко сравнивает счет. А 33 секунды спустя Ник Петан выводит «барсов» вперед – 2:1.

Во второй 20-минутке гости упрочивают преимущество после удара Семена Кошелева – 3:1. А в третьем периоде, на 46-й минуте, Александр Барабанов делает счет 4:1 в пользу гостей.

Впрочем, через 36 секунд после этого Люк Джонсон отыгрывает одну шайбу. А когда на 49-й минуте сразу двоих игроков казанского клуба удаляют с площадки за грубость, магнитогорцы меняют вратаря на шестого полевого игрока, и почти сразу же забивают третью шайбу в ворота «Ак Барса».

Но большего хозяева сделать не могут. Итог – поражение «Металлурга» со счетом 3:4.

Магнитогорцы прерывают двухматчевую победную серию. В понедельник, 30 сентября, они сыграют последний матч этой домашней серии с тольяттинской «Ладой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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